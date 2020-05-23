Коронавирус в России и мире. Главное на 23 мая
Коронавирус в России
На утро 22 мая в стране было 326 448 заболевших, за сутки коронавирус выявили у 8894 человек. От COVID-19 с начала пандемии умерли 3249 пациентов (+150 за сутки), выздоровели 99 825 (+7144).
Подмосковье с 23 мая отменяет цифровые пропуска. Одновременно жителей начнут штрафовать на четыре тысячи рублей за появление в общественных местах без маски.
В Москве пропуска сохраняются. Жителям области для поездок в столицу пропуск нужно будет оформлять через сайт mos.ru. Разрешения, уже выданные в Подмосковье, будут действовать до 27 мая.
В НИЦЭМ имени Гамалеи разработали вакцину от коронавируса, ученые проверили препарат на себе, побочных эффектов не обнаружили. Однако до запуска в массовое производство ждать придется еще не один месяц.
Основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают по итогам 9-го класса, в этом году отменили. В аттестат выставили текущие оценки. Выпускники смогут поступить по ним в училища и техникумы. Тем, кто в 2020 году уже окончил техникум, для поступления в вуз не нужно будет сдавать ЕГЭ.
В Дагестане и Чечне ввели ограничения на время празднования Ураза-байрама. С 23 по 26 мая в республиках объявлены выходные. В Чечне в эти дни полностью запретили передвижение по региону. В Дагестане закрывают на въезд и выезд Махачкалу и Кизляр, в других городах установили жесткие требования по наличию масок и перчаток в общественных местах.
В Чечне опровергают заражение коронавирусом Рамзана Кадырова. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, глава региона «здоров, то, что пишут и говорят о нем, — это все неправда». Сам Кадыров несколько дней не появлялся на публике и в соцсетях. По данным ряда СМИ, он лежит в московской больнице с COVID-19.
В соцсетях прошел диванный флешмоб, участникам которого нужно было найти диван со своим именем. Пользователи массово искали модели диванов в интернете. Мебельные магазины вместо роста продаж получили увеличение расходов на рекламу (каждый клик с рекламируемого сайта стоит денег, хоть и небольших).
Коронавирус в мире
По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердился у 5,2 миллиона человек по всему миру. Умерли 337 тысяч заболевших, выздоровели более двух миллионов. Бразилия опередила Россию по числу инфицированных и переместилась на второе место в мире. Десятка стран с наибольшим числом COVID-19 выглядит так:
1. 1 600 481 — США;
2. 330 890 — Бразилия;
3. 326 448 — Россия;
4. 255 544 — Великобритания;
5. 234 824 — Испания;
6. 228 658 — Италия;
7. 182 002 — Франция;
8. 179 710 — Германия;
9. 154 500 — Турция;
10. 131 652 — Иран.
Аппараты ИВЛ сначала доставили из России в Америку, теперь партия прибыла из США в РФ. В Конгрессе требуют от Дональда Трампа объяснить, почему он направил оборудование в Москву, в то время как Штаты лидируют по числу заболевших.
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который для профилактики COVID-19 пьет Дональд Трамп, не имеет доказанной эффективности против коронавирусной инфекции, заявили в ВОЗ. Согласно недавнему исследованию, лекарство, наоборот, повышает смертность пациентов из-за возникающей аритмии. Тем не менее его решили массово применять в Мексике.
С 8 июня все, кто прибывает в Великобританию, должны будут пройти двухнедельный карантин. Нарушителям самоизоляции грозит штраф в тысячу фунтов (87 тысяч рублей).