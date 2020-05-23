Коронавирус в России и мире. Главное на 23 мая

В Центре имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Дагестан и Чечня ввели ограничения на Ураза-байрам. В Подмосковье отменили цифровые пропуска, но начнут штрафовать за выход без маски.

Коронавирус в России

На утро 22 мая в стране было 326 448 заболевших, за сутки коронавирус выявили у 8894 человек. От COVID-19 с начала пандемии умерли 3249 пациентов (+150 за сутки), выздоровели 99 825 (+7144).

Подмосковье с 23 мая отменяет цифровые пропуска. Одновременно жителей начнут штрафовать на четыре тысячи рублей за появление в общественных местах без маски.

В Москве пропуска сохраняются. Жителям области для поездок в столицу пропуск нужно будет оформлять через сайт mos.ru. Разрешения, уже выданные в Подмосковье, будут действовать до 27 мая.

В НИЦЭМ имени Гамалеи разработали вакцину от коронавируса, ученые проверили препарат на себе, побочных эффектов не обнаружили. Однако до запуска в массовое производство ждать придется еще не один месяц.

Основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают по итогам 9-го класса, в этом году отменили. В аттестат выставили текущие оценки. Выпускники смогут поступить по ним в училища и техникумы. Тем, кто в 2020 году уже окончил техникум, для поступления в вуз не нужно будет сдавать ЕГЭ.

В Дагестане и Чечне ввели ограничения на время празднования Ураза-байрама. С 23 по 26 мая в республиках объявлены выходные. В Чечне в эти дни полностью запретили передвижение по региону. В Дагестане закрывают на въезд и выезд Махачкалу и Кизляр, в других городах установили жесткие требования по наличию масок и перчаток в общественных местах.

Источник фото: МЧС РФ / РИА «Новости»

В Чечне опровергают заражение коронавирусом Рамзана Кадырова. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, глава региона «здоров, то, что пишут и говорят о нем, — это все неправда». Сам Кадыров несколько дней не появлялся на публике и в соцсетях. По данным ряда СМИ, он лежит в московской больнице с COVID-19.

В соцсетях прошел диванный флешмоб, участникам которого нужно было найти диван со своим именем. Пользователи массово искали модели диванов в интернете. Мебельные магазины вместо роста продаж получили увеличение расходов на рекламу (каждый клик с рекламируемого сайта стоит денег, хоть и небольших).

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердился у 5,2 миллиона человек по всему миру. Умерли 337 тысяч заболевших, выздоровели более двух миллионов. Бразилия опередила Россию по числу инфицированных и переместилась на второе место в мире. Десятка стран с наибольшим числом COVID-19 выглядит так:

1. 1 600 481 — США;

2. 330 890 — Бразилия;

3. 326 448 — Россия;

4. 255 544 — Великобритания;

5. 234 824 — Испания;

6. 228 658 — Италия;

7. 182 002 — Франция;

8. 179 710 — Германия;

9. 154 500 — Турция;

10. 131 652 — Иран.

Аппараты ИВЛ сначала доставили из России в Америку, теперь партия прибыла из США в РФ. В Конгрессе требуют от Дональда Трампа объяснить, почему он направил оборудование в Москву, в то время как Штаты лидируют по числу заболевших.

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который для профилактики COVID-19 пьет Дональд Трамп, не имеет доказанной эффективности против коронавирусной инфекции, заявили в ВОЗ. Согласно недавнему исследованию, лекарство, наоборот, повышает смертность пациентов из-за возникающей аритмии. Тем не менее его решили массово применять в Мексике.

С 8 июня все, кто прибывает в Великобританию, должны будут пройти двухнедельный карантин. Нарушителям самоизоляции грозит штраф в тысячу фунтов (87 тысяч рублей).