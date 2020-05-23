«С вакциной нельзя спешить». Академик РАН о прививке от коронавируса

«Не убедившись в абсолютной безопасности, я бы не стал никому эту вакцину вводить», — заявил Зверев «360».

То, что они ввели себе, — это понятно. Я участвовал в испытании очень многих вакцин, и это обычная практика. Если ты что-то сделал, что хочешь потом назвать вакциной, то вначале проверь ее на себе. Виталий Зверев научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова

Ученый добавил, что речь идет о первой фазе клинических испытаний. Для массовой вакцинации необходим препарат, безопасность и безвредность которого многократно доказана.

«Все это требует очень серьезных исследований, прежде всего, на животных, для того, чтобы доказать, что вакцина не причинит вреда здоровью», — заявил академик РАН.

Зверев напомнил, что вакцина вводится «абсолютно здоровым людям». При массовой вакцинации, например, во время эпидемии гриппа, важно убедиться, что препарат не принесет вреда людям с хроническими заболеваниями и патологиями.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова отметил, что обязательной вакцинации не бывает, однако порой власти страны или отдельных регионов вводят ограничения для людей, у которых нет прививки.

Академик РАН вспомнил и «антивакцинальную вакханалию» 1990-х, когда в России от дифтерии умерли несколько тысяч детей. В последние годы, когда на Украине и в Европе перестали делать обязательные прививки от кори, там регистрируют случаи и этой смертельной болезни, от которой в Африке каждый год умирает по «полмиллиона детей».

Академик РАН считает, что получить вакцину к концу лета не удастся, поскольку помимо создания препарата, нужно доказать его безопасность и наладить массовое производство.