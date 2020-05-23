У Трампа потребовали объяснений из-за поставки аппаратов ИВЛ в Россию

Главы сразу нескольких комитетов палаты представителей США потребовали у президента Дональда Трампа объяснить причины, по которым он направил 50 аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ) в Россию, в то время как страна лидирует по количеству инфицированных COVID-19.

Демократы направили главе государства письмо, на копию которого ссылается издание The Hill.

Документ подписали председатель комитета по надзору и реформам Кэролин Мэлоуни, председатель комитет по иностранным делам Элиот Энгель и председатель комитета ассигнований Нита Лоуи. К ним примкнули представители Демократической партии Джеймс Клайберн и Стивен Линч.

В своем послании они подчеркнули, что не выступают против того, чтобы Вашингтон помогал нуждающимся странам, и поставлял им медицинское оборудование.

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы отправляете критически важные для спасения жизни американцев аппараты ИВЛ в Россию, когда они срочно необходимы здесь, в Соединенных Штатах», — написали парламентарии.

По их мнению, Трамп на деньги американских налогоплательщиков решил оправить помощь в качестве «политического реверанса» в ответ на направленный ранее Москвой гуманитарный груз весом в 60 тонн. Они потребовали, чтобы Трамп до 4 июня объяснил свое поведение.

21 мая транспортный самолет американских ВВС C-17 Globemaster III доставил в Россию 50 аппаратов ИВЛ. Еще 150 единиц медицинского оборудования будут поставлены 26 мая.