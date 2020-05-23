ВОЗ указала на недоказанность эффекта от гидроксихлорохина при COVID-19

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин был рекомендован для исследований и использования в лечении COVID-19 только в исключительных случаях. Его эффективность против новой коронавирусной инфекции не доказана.

Об этом на брифинге в Женеве заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Он подчеркнул, что на данный момент нет доказательств из случайных контрольных тестов, подтверждающих действенность препарата в лечении или профилактики COVID-19.

«Однако лекарство участвовало в нескольких рандомизированных контрольных тестах, в том числе тестов солидарности ВОЗ, чтобы посмотреть, какая ценность этого лекарства», — приводит его слова РИА «Новости».

Райан добавил, что в случае использования препарата есть вероятность возникновения побочных эффектов. В частности, аритмии.

Первое контролируемое исследование гидроксихлорохина было проведено в Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения в Китае. Ученые сообщили, что результаты не показали существенной разницы в лечении пациентов, которые его принимали, и тех, кто получал обычное лечение. В исследовании участвовали 30 человек, госпитализированных 6–25 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ежедневно принимает по одной таблетке противомалярийного препарата. В ответ конгрессвумен Нэнси Пелоси посоветовала ему не принимать не одобренные учеными лекарства. Особенно, с учетом его возраста и весовой категории.