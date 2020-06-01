Коронавирус в России и мире. Главное на 1 июня

В России

В столице в этого дня разрешены прогулки по расписанию, не далее, чем на два километра от дома. Откроются и все парки Москвы, кроме «Зарядья». В них на дорожки нанесли разметку, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию.

Также с понедельника по просьбе пассажиров снова заработают ранее закрытые вестибюли пяти станций Московского метрополитена — «Аннино», «Кропоткинская», «Пятницкое шоссе», «Парк культуры» и «Ломоносовский проспект».

Только за последние сутки в Москве выздоровело рекордное количество — 1855 человек. Всего число пациентов, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179. За последние 24 часа в Москве от COVID-19 погибли 76 пациентов.

Власти Подмосковье разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать православные храмы, когда в них не проводится литургия.

В Челябинской области власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для тех, кто приезжает в регион из столицы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Роспотребнадзор начал проверку республиканской клинической больницы в Ингушетии, где в перечень погибших были включены шесть человек, умершие от коронавируса еще в прошлом месяце.

В саратовском психинтернате выявили вспышку коронавируса. Там заразился сразу 101 человек. Первым заболевшим был один из сотрудников. За всеми пациентами наблюдают врачи, у 82 из них болезнь протекает бессимптомно.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что легкая или тяжелая форма течения коронавирусной инфекции может зависеть от нарушений свертываемости крови.

Попова также заявила, что режим ограничений в России будут снимать постепенно, все будет зависеть от обстановки в каждом отдельном регионе. Пока режим самоизоляции все равно сохраняется до 14 июня в Москве, даже глава государства Владимир Путин продолжает проводить все совещания в дистанционном режиме.

В мире

По всему миру число заболевших коронавирусом нового типа перешагнуло отметку 6,1 миллиона человек, по данному показателю лидируют США (1788 762), Бразилия (514849) и Россия (405843).

США послали Бразилии два миллиона доз противомалярийного препарата «гидроксихлорохин» в качестве солидарности. Его принимает сам американский президент Дональд Трамп и рекламирует как средство против коронавируса. При этом врачи утверждают, что принятие этого лекарства повышает смертность о COVID-19.