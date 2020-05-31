    31 мая 2020, 19:25

    Разметку нанесли в парках Москвы

    Алена Макаренко

    Парки Москвы подготовились к открытию 1 июня. В них нанесли на дорожки разметку, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.
    Разметку нанесли в парках Москвы

    «На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — говорится в сообщении.

    До этого разметка для безопасных прогулок в Москве появилась на тротуарах.

    С 1 июня в Москве будут разрешены прогулки во всех парках и скверах, кроме «Зарядья». Жители столицы смогут гулять три раза в неделю — с 09:00 до 21:00. Посетители парков обязаны соблюдать определенные правила: носить маски и держать дистанцию, нельзя сидеть на лавочках и в беседках. Эксперимент будет действовать с 1 по 14 июня.

    А в Московской области все парки для прогулок открыли 29 мая. Там тоже можно бегать, ездить на велосипеде, самокате или роликах, индивидуально заниматься йогой, гимнастикой, скандинавской ходьбой. Однако детские площадки, тренажеры и корты пока закрыты. За нарушение правил безопасности охрана может попросить покинуть парк.