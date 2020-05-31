Вестибюли пяти станций метро Москвы откроются 1 июня

«Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер», — говорится в сообщении.

Вестибюли заработают 1 июня, в 05:30. Руководство подземки откроет «Аннино» — выход 1, «Кропоткинскую» — выход 2, «Пятницкое шоссе» — выход 1, «Парк культуры» Сокольнической линии — выход 2, «Ломоносовский проспект» — выходы 5 и 6.

Это те вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час. К тому же это те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.

Закрытыми останутся вестибюли 25 станций, на них пассажиропоток сейчас в разы меньше. Тем не менее сами станции продолжают работать, но зайти в метро и выйти в город можно только через соседние вестибюли.

Во время пандемии коронавируса в подземке каждый день убирают и дезинфицируют вагоны и станции, обрабатывают паром вентиляционные шахты, вестибюли, платформы, турникеты. В начале смены всем сотрудникам, которые контактируют с пассажирами, измеряют температуру.

А еще в Москве откроются три магазина IKEA. Они заработают с 3 июня. Там также тщательно дезинфицируются помещения и предметы. А всем сотрудникам каждый день измеряют температуру.