Больницу в Ингушетии проверят из-за списков умерших от COVID-19

Роспотребнадзор начал проверку в ингушской больнице из-за путаницы со списками умерших от коронавируса. Медучреждение включило в перечень тех людей, которые скончались месяц назад.

Причиной проверки Роспотребнадзора стали списки скончавшихся после заражения коронавирусом, рассказал «360» источник. Ингушская республиканская клиническая больница занесла в список шесть человек, которые умерли еще в апреле. Теперь ведомство разбирается в ситуации.

«Это несвоевременное представление извещений. Это обычное расследование. Бывает с запаздыванием срока извещения предоставляются. Есть еще какая-то путаница с постановкой диагнозов по международной классификации. Разбираемся сейчас», — сообщила замруководителя Роспотребнадзора Ингушетии Зара Гетагазрва.

Она добавила, что сейчас такие проверки проходят во многих регионах России. Информацию начинают проверять, когда запаздывает постановка диагнозов.

«Есть международные классификации. Есть один код, где лабораторно подтвержденный диагноз, а есть другой код, когда, предположим, подтверждение лабораторное недоступно, так вот причина смерти расценивается», — пояснила Гетагазрва.

Замруководителя ведомства отметила, что у Минздрава разные методологические подходы, поэтому все сводится к вопросу методологии.

Всего в Ингушетии зафиксировано 2083 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечить удалось 845 пациентов от COVID-19, врачи не смогли спасти 50 человек.