Вспышка COVID-19 произошла в саратовском психинтернате. Заболел 101 человек

Массовое заражение коронавирусом произошло в саратовском психоневрологическом интернате. Наличие инфекции подтвердили сразу у 101 человека.

«В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтвержденных диагнозов — 101 выявлен в ходе массового обследования сотрудников и проживающих в психоневрологическом интернате», — сообщил региональный оперативный штаб.

Людей в медучреждении начали проверять после того, как COVID-19 заболел один из сотрудников. Сейчас все инфицированные находятся под постоянным наблюдением медиков. У 82 пациентов заболевание протекает без каких-либо симптомов.

За прошедшие сутки в Саратовской области подтвердили 142 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе насчитывается 3078 зараженных коронавирусной инфекцией. Вылечились уже 1153 человека, скончались 34.

В конце апреля в регионе закрыли на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты. Причиной стали очаги заражения в двух интернатах. Кроме того, на карантин закрыли Самойловский и Новоузенский районы.