Тяжесть течения болезни СOVID-19 связали со свертываемостью крови

Легкая или тяжелая форма течения новой коронавирусной инфекции может зависеть от нарушений свертываемости крови. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез. Это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — отметила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24»

Попова подчеркнула, что это стало известна недавно, еще месяц назад медики не знали, как 2019-nСоV влияет на организм человека. Даже сейчас ученым предстоит еще много выяснить об этом вирусе.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что медики сначала думали, что COVID-19 является «истинной пневмонией», тогда как у инфекции могут быть совсем другие негативные последствия.

В этом же интервью Попова отметила, что Россия будет снимать ограничения не одномоментно, а постепенно. Меры будут зависеть от обстановки в каждом отдельном регионе.