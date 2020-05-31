Совещания с Путиным останутся дистанционными

Все совещания с участием президента России Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме. Это связано с тем, что необходимо обезопасить главу государства от опасности инфицирования.

Об этом в интервью программе «Россия. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отрывок из программы появился на сайте «Вести».

«Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования», — заявил он.

По словам Пескова, такие изменения формата совещаний никак не сказались на рабочем графике российского лидера.

«Мы видим нашего президента активно работающим», — подчеркнул он.

При этом Песков не исключил, что уже в ближайшее время Владимир Путин начнет принимать участие в публичных мероприятиях. С начала распространения коронавируса Владимир Путин проводит совещания с правительством и губернаторами в онлайн-формате. Сам он находится в своей резиденции в Ново-Огареве.

Ранее Песков уже отмечал, что на параде Победы 24 июня президент вместе с иностранными гостями будет находиться на трибуне. Песков рассчитывает на полное снятие ограничений в Москве к этому дню.