Роспотребнадзор рассказал о сроках выхода России из режима ограничений

Режим ограничений в России будут снимать постепенно — все будет зависеть от обстановки в каждом отдельном регионе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 24».

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным, сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество — гораздо меньшее, конечно, — на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — сказала Попова.

Она также уточнила, что открытие санаториев без медицинской лицензии будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионах.

Попова прокомментировала и недавнее сообщение о заражении коронавирусом кошки в России. Роспотребнадзор еще будет изучать возможность человека заразиться коронавирусом от животных. Как сообщила глава ведомства, ей известно о нескольких случаях заражения кошек, но «совершенно не известно, откуда у этих кошек появился вирус».

В свете последних обсуждений точности статистики по смертности от коронавируса в России Анна Попова заявила, что «система регистрации причин смерти в стране одна из самых точных в мире».

Ранее американская пресса выпустила серию статей о смертности от вируса в России. Российское посольство в США направило главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о COVID-19 в стране.

Тем временем стало известно, что россияне в самоизоляции мечтают о стрижке и путешествиях. Пока во многих регионах продолжается режим самоизоляции, жители страны строят планы на будущее.