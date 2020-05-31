Храмы РПЦ разрешили посещать в Подмосковье

Верующим разрешили участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви (РПЦ) во внебогослужебное время. Такое постановление выпустили санитарные власти Московской области.

Об этом рассказал патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщили на сайте Московской епархии.

«Согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса», — отметил он.

Прихожане смогут вновь поставить в храмах свечи, помолиться перед иконами, подать поминальные записки. А литургии и другие церковные службы будут совершаться возле храмов.

«Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами», — добавил митрополит.

Ранее религиозным учреждениям представили новые правила работы. На первом этапе приходить в храмы смогут не более 10 прихожан одновременно. Людям старше 65 лет порекомендовали временно отказаться от посещения церемоний. Прихожане обязаны носить маски на всех этапах ограничений. На пол нанесут разметку, чтобы верующие соблюдали социальную дистанцию.

В столице и Московской области с началом распространения коронавируса первыми закрылись мечети и синагоги. Православные храмы приостановили работу с 13 апреля.

С 29 мая в Подмосковье открылись для прогулок все парки и скверы. Посещать их разрешено без графика. Там можно бегать, ездить на велосипеде, самокате или роликах, индивидуально заниматься йогой, гимнастикой, скандинавской ходьбой.