Еще более 1800 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Из столичных больниц за минувшие сутки выписали еще 1855 человек, которые выздоровели от COVID-19. Всего медики Москвы вылечили от последствий заражения коронавирусом более 80 тысяч пациентов.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что после прохождения пика коронавируса инфекционные койки в Москве постепенно стали освобождаться. Часть из них планируют перевести в обычный режим уже в ближайшее время. С начала пандемии в столице подготовили порядка 23 тысяч коек для коронавирусных больных. Еще 15 тысяч инфекционных коек организовали во временных медицинских центрах.

По последним данным, московские врачи выявили 178 196 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 2406 человек.