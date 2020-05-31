    31 мая 2020, 10:37

    Еще более 1800 человек вылечились от COVID-19 в Москве

    Андрей Иванов

    Из столичных больниц за минувшие сутки выписали еще 1855 человек, которые выздоровели от COVID-19. Всего медики Москвы вылечили от последствий заражения коронавирусом более 80 тысяч пациентов.
    Еще более 1800 человек вылечились от COVID-19 в Москве

    «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

    Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что после прохождения пика коронавируса инфекционные койки в Москве постепенно стали освобождаться. Часть из них планируют перевести в обычный режим уже в ближайшее время. С начала пандемии в столице подготовили порядка 23 тысяч коек для коронавирусных больных. Еще 15 тысяч инфекционных коек организовали во временных медицинских центрах.

    По последним данным, московские врачи выявили 178 196 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 2406 человек.