Еще более 1800 человек вылечились от COVID-19 в Москве
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что после прохождения пика коронавируса инфекционные койки в Москве постепенно стали освобождаться. Часть из них планируют перевести в обычный режим уже в ближайшее время. С начала пандемии в столице подготовили порядка 23 тысяч коек для коронавирусных больных. Еще 15 тысяч инфекционных коек организовали во временных медицинских центрах.
По последним данным, московские врачи выявили 178 196 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 2406 человек.