В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Всего в городе от COVID-19 умерли 2 553 человека, сообщил столичный оперштаб.

«В Москве скончались 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящий момент в Москве выявлен 180 791 зараженный коронавирусом. Более 80% — это люди моложе 65 лет. Наиболее распространенная возрастная группа — от 18 до 45 лет (40,4%), затем от 46 до 65 лет (34,9%).

Всего в России 405 843 зараженных, 4693 — погибших и уже 171 883 выздоровевших.