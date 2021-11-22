Большие новости 22 ноября. Драки из-за QR-кодов в Казани, версия гибели «Курска», первый регион изолировал непривитых

Поездки в общественном транспорте Казани закончились конфликтами между пассажирами и кондукторами. Первый день использования QR-кодов прошел не очень гладко. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал свою версию гибели подлодки «Курск». По его словам, российская субмарина столкнулась с подлодкой НАТО. Три города и один район Ханты-Мансийского автономного округа отправили непривитых жителей в обязательную самоизоляцию. Сидеть дома им предстоит до 5 декабря. Об этих и других событиях понедельника, 22 ноября, — в дайджесте «360».

Битва за проезд

Более полутора тысяч жителей Казани высадили из транспорта за отсутствие QR-кода. По данным мэрии, это число совсем не велико и составляет 0,23% от общего пассажиропотока. Но даже среди небольшого числа людей нашлись те, кто довел дело до рукоприкладства, в котором пострадали кондукторы автобусов.

Как рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков, всего в городе зафиксировали три случая нападения на работников транспорта. Самым громким стал случай, когда пассажир без QR-кода прыснул в лицо кондуктору из газового баллончика. Сейчас в деле разбирается полиция, пострадавшего госпитализировали. По словам адвоката, такие действия могут закончиться для пассажира реальным сроком.

Версия гибели «Курска»

Российская подводная лодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Он подчеркнул, что знает ее название, но раскрыть его отказался, так как у него отсутствуют доказательства.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать эту версию. Он напомнил, что известны результаты расследования, поэтому дополнительные гипотезы остаются без внимания.

По официальным данным, «Курск» пошел ко дну после взрыва компонентов торпеды. Поднимать субмарину не стали, а подорвали, так как оставшиеся боезаряды представляли опасность для рыболовецких судов.

Военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин заявил «360», что многие подводники считают причиной гибели «Курска» взрыв торпеды. При этом он подчеркнул, что экипаж можно было спасти, если бы не халатность командующего.

Непривитых разогнали по домам

Обязательную самоизоляцию для непривитых ввели в Ханты-Мансийском автономном округе. Действовать запрет на выход из дома будет в городах Нефтеюганск, Нягань, Урай и Кондинском районе. Непривитые жители останутся на самоизоляции с 22 ноября по 5 декабря. Работающим можно выходить из дома только после оформления специального электронного уведомления.

Oxxxymiron. Новая надежда

Рэпер Oxxxymiron снова обнадежил своих поклонников, пообещав им новый альбом. Дату выхода пластинки он анонсировал в Twitter сообщением «Oxxxymiron альбом 01.12.2021». После выхода микстейпа «Смутное время» поклонники разочаровались в исполнителе. Рэпер собрал на пластинке старые треки. Из новинок было только две песни «Цунами» и «Организация», но они уже выходили в виде клипов. Обещанием нового альбома Oxxxymiron подарил поклонникам новую надежду, которая должна компенсировать шестилетнее ожидание.

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