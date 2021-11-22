Количество высаженных пассажиров без QR-кодов в Казани превысило 700 человек

Более 700 пассажиров высадили из электротранспорта Казани из-за отсутствия QR-кода. Такие данные на 11:30 понедельника, 22 ноября, привело муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что всего высадили 786 пассажиров, из которых двух человек вывели из салона транспорта сотрудники полиции, еще 18 человек покинули транспорт сами, не дожидаясь правоохранителей.

В казанском метро полицейские задержали трех пассажиров без QR-кода, которые устроили скандал, когда им не дали пройти через турникеты. Еще 126 пассажиров пытались попасть в общественный транспорт без электронного пропуска, 96 жителей хотели пройти по справке о сделанной первой прививке от коронавируса.

Данных о нарушениях в автобусах пока не представили. Однако уже известно о нескольких случаях нападения на кондукторов.

Начиная с сегодняшнего дня всем жителям Казани старше 18 лет для проезда в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, медотвод или справку о перенесенном заболевании. В автобусах, трамваях и троллейбусах электронные пропуска проверяют кондукторы перед продажей билета. В метро проверяющие стоят около турникетов.

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков в беседе с агентством «Татар-Информ» призвал жителей столицы республики не ругаться на кондукторов. Он пояснил, что штраф за отсутствие QR-кода для пассажира составит 30 тысяч рублей, а для перевозчиков наказание намного жестче — до 500 тысяч за каждого безбилетника.