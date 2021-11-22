Комиссия Госдумы поддержала снятие с депутата Рашкина неприкосновенности после истории с тушей лося

Большинство членов комиссии Госдумы по мандатным вопросам рекомендовали снять с депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенность из-за истории с тушей лося в багажнике. Моральную сторону вопроса комиссия не рассматривала. Судьбу парламентария решат на заседании Госдумы 25 ноября.

«Мы исходим из того, что мы все равны перед законом и отказ дачи согласия прокуратуре — это корпоративщина и вкусовщина. Тем более что Валерий Рашкин и сам не раз давал понять, что открыт для проведения следственных действий», — приводит «Российская газета» слова главы мандатной комиссии Отари Аршбы.

Как объяснил вице-спикер Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, Рашкина могут лишить мандата после повторного обращения генпрокурора в нижнюю палату парламента. Пока решение профильной комиссии ничего не значит.

В конце октября силовики остановили Рашкина, который ехал на машине по саратовскому лесу. В багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Сначала он заявил, что нашел убитое животное во время прогулки и вез его в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте. Позже он признался в убийстве животного и рассказал, что его ввели в заблуждение знакомые — депутата заверили, что у них есть все необходимые для законной охоты документы.