В Кремле ответили на версию о столкновении «Курска» с подводной лодкой НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новую появившуюся версию гибели подводной лодки «Курск». Она предполагает столкновение «Курска» с подлодкой НАТО.

«Мы ее (версию — прим. ред.) оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», — обозначил позицию Кремля Песков в комментарии РИА «Новости».

Версию о том, что подводная лодка «Курск» затонула из-за столкновения с американской подлодкой, высказал адмирал Вячеслав Попов. Он заявил, что ему с 90% известно название этой американской субмарины, но огласить его он пока не может. Попов предположил, что лодка Штатов выслеживала российскую, но приблизилась к ней слишком сильно, из-за чего произошла авария.

Он также назвал место удара — он пришелся на нос АПЛ, из-за чего повредился и взорвался торпедный аппарат, а после затопился первый отсек и субмарина пошла на дно.

Официальная версия предполагает взрыв частей топлива торпеды 65-76, из-за которого она сдетонировала. «Курск» вместе с 118 членами экипажа затонул 12 августа 2000 года. Все находившиеся на борту люди погибли.