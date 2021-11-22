Адмирал Вячеслав Попов заявил, что во время катастрофы рядом с подводной лодкой «Курск» находилась чужая подлодка — она-то и подала сигналы бедствия, по которым нашли российскую субмарину. В Кремле не стали комментировать откровение 74-летнего отставного адмирала, так как следствие давно озвучило все выводы. Но окончательно поставить точку в этом вопросе смог бы только уничтоженный нос субмарины.

Адмирал Попов указал на чужую подлодку

Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что в момент аварии рядом с атомной подводной лодкой «Курск», которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, якобы находилась субмарина НАТО. Попов, в то время командовавший Северным флотом, убежден, что сигналы SOS подавала именно иностранная подлодка.

Он добавил, что акустики на крейсере «Петр Великий» услышали металлические стуки, которые были сигналами бедствия. Звуки подавались не в ручном режиме, а автоматом. При этом на российских подводных лодках таких механизмов не было. При этом на грунте неподалеку от «Курска» были обнаружены признаки неподвижного подводного объекта.

В Кремле отказались комментировать заявление экс-командующего Северным флотом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по факту гибели атомной подлодки «Курск» было проведено следствие и оно пришло к окончательному выводу. Появление каких-то других гипотез останется без внимания.

Версии гибели «Курска»

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, в 175 километрах от Североморска. Из 118 членов экипажа никто не выжил. Среди версий гибели были попадание и торпедирование субмарины боевой или учебной торпедой, поражение ракетой класса «земля — земля», столкновение с миной времен войны.

Практически все теории были признаны бездоказательными. Также в СМИ обсуждался вариант, что на подлодке подорвался террорист-смертник: выяснилось, что на борту находился уроженец Дагестана. Это был гражданский специалист завода «Дагдизель» Мамед Гаджиев, и следствие установило его невиновность, написала Lenta.ru.

Разумеется, было и предположение о столкновении с чужой субмариной. Капитан первого ранга Михаил Волженский, который был членом госкомиссии по приемке подлодки и принимал эту подлодку от промышленности, предположил, что удар по «Курску» привел к тому, что торпеду заклинило, из-за чего произошел взрыв, сообщил сайт «Независимой газеты».

Причины трагедии

В 2002-м появился официальный отчет о гибели подводной лодки «Курск». По мнению специалистов, на борту в торпедном аппарате № 4 взорвалась торпеда 65-76А. Из-за этого возник пожар, который повлек за собой детонацию торпед первого отсека. Второй взрыв привел к разрушениям нескольких отсеков подводной лодки, написал NEWS.ru.

При этом вице-адмирал Валерий Рязанцев, который входил в правительственную комиссию по расследованию причин и обстоятельств катастрофы на «Курске», считал, что причиной первого взрыва стало пополнение торпеды необезжиренным воздухом высокого давления. По мнению Рязанцева, экипаж был просто не ознакомлен с правилами обращения с нештатной для «Курска» торпедой.

Позже в книге «В кильватерном строю за смертью», посвященной трагедии, Рязанцев назвал адмирала Вячеслава Попова и ряд других начальников Северного флота и ВМФ ответственными за безобразную учебно-боевую подготовку на флоте, пренебрежение требованиями безопасности и предписаниями Главного штаба.

Также, по мнению вице-адмирала, они проявили некомпетентность во время спасательной операции. По некоторым версиям, когда на флагманском корабле «Петр Великий» сонары зафиксировали взрыв, а «Курск» не вышел на связь, можно было понять, что случилось ЧП. Однако руководству об этом донесли лишь спустя 12 часов после трагедии.

Странный стук объяснили

Доктор технических наук Дмитрий Власов рассказал, что за таинственный стук слышали на «Петре Великом». Ответ на этот вопрос был в прощальном письме капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, которое он написал перед смертью в девятом отсеке субмарины, где скопился оставшийся экипаж, рассказал ученый в интервью KP.ru.

Колесников, выводя буквы на ощупь, перечислил фамилии 23 товарищей, с которыми ждал спасения, и указал после того, как они не смогли открыть крышку аварийно-спасательного люка, что один из матросов начал выстукивать по контактировавшему с водой люку призыв о помощи: «Спасите наши души».

«А высокие флотские адмиралы потом рассказывали, что да, на „Петре Великом“ запеленговали сигналы SOS, но мы считаем, мол, что эти сигналы исходят из зарубежной подводной лодки. Которая якобы ударила „Курск“ и пострадала от этого сама. Потом отошла на расстояние и стала зализывать там свои раны. И посылать сигналы SOS», — сказал Дмитрий Власов.

Он также отметил, что не верит в подобную версию Попова и убежден, что гидроакустики «Петра Великого», на котором находился и адмирал Попов, должны были точно знать, что сигнал шел с того самого места, где лежал «Курск».

Причина катастрофы не так важна?

Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин рассказал «360», что его знакомые офицеры-подводники убеждены, что виновен в катастрофе с «Курском» был именно взрыв торпеды. Адмирала же Попова моряки вспоминают не лучшими словами.

«Нам долго не показывали подлодку, а когда подняли носовую часть, мы все увидели, что входное устройство было обрезано. И таким образом непонятно, где был взрыв. Если внутри, то вся обшивка должна была быть вывернута наружу, если какая-то подлодка шарахнула, то тогда вся обшивка должна была быть выгнута внутрь. Но этого мы увидеть не смогли», — сказал Александр Жилин.

Он также отметил, что хоть катастрофа «Курска» и оставила ряд вопросов, куда важнее выяснить не причину произошедшего, а то, почему не спасли экипаж. Многие моряки откровенно называют халатностью то, что попытки спасти подводников начались так поздно и драгоценное время было потеряно.

Сильный флот — лучшая память о трагедии

Капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «360», что тогда якобы была обнаружена не одна иностранная лодка, а целых три. Это объяснялось тем, что учения Северного флота, в которых участвовал «Курск», были довольно масштабными, с привлечением надводных судов.

«„Курск“ готовился идти в дальний поход, но случилось то, что случилось. Мы придерживаемся официальной версии, которую озвучил в 2002 году генеральный прокурор Владимир Устинов. Первый отсек, где находились торпеды, как известно, отрезали — лодку поднимали уже без первого отсека. Всякое могло случиться», — сказал Василий Дандыкин.

Он отметил, что Вячеслав Попов, будучи в то время командующим Северным флотом, знает гораздо больше остальных. Однако истину узнать можно будет нескоро, поскольку с гибелью субмарины связано немало тайн. Самое главное, что из трагедии были сделаны выводы по всем направлениям.

«Мы подняли поисково-спасательную службу на другой уровень, появились новые спасательные аппараты и корабли. Началось строительство атомоходов — и стратегических, и многоцелевых типа „Борей“ и „Ясень“. Российский флот сейчас выходит туда, где о нем уже стали забывать: в Атлантику, в Средиземное море. Это лучшая память об экипаже „Курска“», — сказал Василий Дандыкин.

Катастрофы с подлодками не редкость

Он напомнил, что американские подводники часто ведут себя довольно неосмотрительно. Тому пример — недавний случай, когда гордость американского флота, атомная подлодка ВМФ США, столкнулась с подводной скалой, не отмеченной на карте. Из-за аварии субмарина до сих пор находится на ремонте в порту острова Гуам.

В 1992 году в Баренцевом море отечественная атомная торпедная подводная лодка «Кострома» столкнулась с американской подлодкой Baton Rouge. Российская субмарина, повредившая ограждение рубки и обтекатель гидроакустического комплекса, через четыре месяца была восстановлена и вернулась в строй. Baton Rouge отправили на утилизацию.

«Мы знаем одно: до этого „Курск“ совершил очень успешный поход в Средиземное море, это было во время агрессии НАТО против Югославии. Были выполнены все задачи, о чем командир лодки докладывал лично верховному главнокомандующему страны — тогда Владимир Путин только-только стал президентом», — рассказал Василий Дандыкин.