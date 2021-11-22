Oxxxymiron назвал дату выхода нового альбома

Oxxxymiron (Мирон Федоров) анонсировал альбом, который выйдет 1 декабря. До этого рэпер выпустил сборник старых треков, который разочаровал многих поклонников. Сообщение появилось на официальной странице исполнителя в Telegram.

Рэпер в ноябре этого года после шестилетнего затишья выпустил альбом, который получил название «miXXXtape III: Смутное время». Однако в нем оказались уже известные композиции и немного новых треков — «Колесо», «Мох», «Цунами» и «Организация». Всего в релизе — 36 песен.

В «Смутное время» не вошла композиция «Кто убил Марка?», хотя клип на нее выпущенный чуть раньше вызвал большой резонанс. В нем Федоров вспомнил конфликт с рэпером Ромой Жиганом, который произошел в 2011 году, об участии в рэп-баттлах и о том, как ему с нуля пришлось строить карьеру.

Сам Жиган заявил, что Oxxxymiron выставил его в своем видео злодеем, что не является правдой. При этом рэперы созвонились и нормально поговорили после этого, отметил Жиган.