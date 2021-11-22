РИА Новости: адмирал Попов назвал причину гибели атомной подлодки «Курск»

Командовавший в 2000 году Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что знает, по какой причине 12 августа затонула подводная лодка «Курск». По его мнению, причиной стало столкновение с субмариной НАТО, которая курсировала в том районе. Адмирал заявил, что знает, как она называется.

Об этом адмирал Попов сообщил РИА «Новости».

«С „Курском“ столкнулась подводная лодка, которая, видимо, за ним следила, но не сумела в тех условиях обеспечить безопасность. Сблизилась слишком близко, либо маневр „Курск“, а привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю ее наименование. Но для того чтобы публично назвать надо иметь и предъявить доказательства. Я этого сделать не могу», — заявил адмирал.

О том, что столкновение с иностранной субмариной стало причиной гибели «Курска», Вячеслав Попов говорил в документальном фильме еще в 2000 году. Но тогда он не сообщал, что знает, как она называется.

По данным СМИ, в момент трагедии в этом районе находились две атомные подлодки США Memphis и Toledo, а также британская субмарина Splendid. Россия запрашивала у Пентагона и Лондона разрешение осмотреть подводные суда, но получила отказ.

По официальной версии, «Курск» погиб в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76. Подводную лодку не стали поднимать. Ее взорвали, так как она затонула в районе активного судоходства и ее торпеды представляли опасность для рыболовецких судов.

В августе прошлого года в память о событиях 20-летней давности в Севастополе состоялись траурные мероприятия.