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    22 ноября 2021, 04:50

    РИА Новости: адмирал Попов назвал причину гибели атомной подлодки «Курск»

    РИА «Новости»: причиной гибели подлодки «Курск» стала субмарина НАТО, заявил адмирал Попов

    Анастасия Кукова

    Командовавший в 2000 году Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что знает, по какой причине 12 августа затонула подводная лодка «Курск». По его мнению, причиной стало столкновение с субмариной НАТО, которая курсировала в том районе. Адмирал заявил, что знает, как она называется.

    Скрин видео.

    Об этом адмирал Попов сообщил РИА «Новости».

    «С „Курском“ столкнулась подводная лодка, которая, видимо, за ним следила, но не сумела в тех условиях обеспечить безопасность. Сблизилась слишком близко, либо маневр „Курск“, а привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю ее наименование. Но для того чтобы публично назвать надо иметь и предъявить доказательства. Я этого сделать не могу», — заявил адмирал.

    О том, что столкновение с иностранной субмариной стало причиной гибели «Курска», Вячеслав Попов говорил в документальном фильме еще в 2000 году. Но тогда он не сообщал, что знает, как она называется.

    По данным СМИ, в момент трагедии в этом районе находились две атомные подлодки США Memphis и Toledo, а также британская субмарина Splendid. Россия запрашивала у Пентагона и Лондона разрешение осмотреть подводные суда, но получила отказ.

    По официальной версии, «Курск» погиб в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76. Подводную лодку не стали поднимать. Ее взорвали, так как она затонула в районе активного судоходства и ее торпеды представляли опасность для рыболовецких судов.

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