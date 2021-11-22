Пассажир без QR-кода распылил перцовый баллончик в лицо кондуктору в Казани

Несколько случаев нападения пассажиров на кондукторов общественного транспорта произошло в Казани в первый день введения требования QR-кодов. Об этом изданию «Татар-Информ» рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков.

По его словам, около метро «Альметьево» пассажир напал на кондуктора автобуса № 31, которая спросила у него QR-код, чтобы продать билет. Сначала мужчина ударил сотрудницу транспортного предприятия, а после брызнул ей в лицо из перцового баллончика. На место вызвали полицейских и медиков.

По словам Темлякова, за сегодняшнее утро в столице Татарстана зафиксировали три случая нападения пассажиров на кондукторов, которые спрашивали QR-коды и просили покинуть транспорт, если их не предъявляли.

«Я обращаюсь ко всем горожанам, чтобы они помогали кондукторам, если видят подобных пассажиров. Это задерживает автобус. Просите таких пассажиров как можно быстрее покинуть транспорт, тем самым вы существенно сэкономите время проверки и быстрее доедете до работы», — заявил Сергей Темляков.

Не лучше обстоит ситуация в казанском метро, а также трамваях и троллейбусах. По данным муниципального перевозчика, всего в первый день кондукторы высадили или не пустили в транспорт 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция. 18 человек покинули салоны трамваев и троллейбусов, не дожидаясь визита правоохранителей. Еще трех человек задержали в метро. Они устроили скандал, когда у них попросили QR-коды для прохода через турникеты.