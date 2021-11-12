Новый альбом Oxxxymiron вышел странным. Фанаты возмущаются и ждут настоящий релиз

Oxxxymiron впервые за шесть лет выпустил новый альбом. Не успели фанаты рэпера обрадоваться, как выяснилось, что в сборнике под названием «Смутное время» почти все песни старые. Музыканта уже раскритиковали в социальных сетях: поклонникам давно не хватает новинок от знаменитого рэпера. Однако есть и те, кто предположил, что Oxxxymiron просто подогревает интерес аудитории перед релизом настоящего альбома.

Альбом Oxxxymiron не новинка

Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый альбом «Смутное время». Это первый релиз за шесть лет. Об этом музыкант громко заявил в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Полное название альбома — «miXXXtape III: Смутное время».

Источник фото: телеканал «360»

Как подсказывает название, альбом не новинка. Это микстейп, то есть сборник старых песен с некоторым количеством новых, изданных в период с 2014 по 2016 годы. Всего релиз вошли 36 песен, новинок четыре — «Колесо», «Мох», «Цунами» и «Организация».

Нашумевший сингл «Кто убил Марка?» на микстейп не попал. Клип именно на этот трек ранее вызвал резонанс. В нем рэпер вспомнил о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру и участвовал в рэп-баттлах. Там же музыкант поразмышлял о жизни и поделился со слушателями своими внутренними переживаниями.

Реакция на новый альбом Oxxxymiron

Большинство фанатов не оценили микстейп, релиз которого выглядел как представление абсолютно нового альбома.

«Мля, ты серьезно? 10 лет ждать микстейп? Мирон, мы для тебя шутка какая-то или че?» — написал один из пользователей Twitter.

«Смысл микстейпов в 2021 году не понимаю. Все слушают музыку на цифровых площадках, а не на кассетах. Собрать себе плейлист из старых треков я и сам могу. Или я чего-то не понимаю? Тогда объясните, пожалуйста», — подчеркнул другой.

«Ну, считай, сегодня ничего не произошло», — добавил третий.

Расстроенные фанаты не смогли сдержать разочарование, что породило множество вопросов к музыканту: «А когда все-таки альбом?». И такое же количество мемов.

Есть и те, кто надеется, что «miXXXtape III: Смутное время» — всего лишь разогрев аудитории перед выходом настоящего нового альбома.

«Я надеюсь, что это все промо перед новым альбомом, который выйдет в скором времени, ибо это уровень плейлиста, созданного школьником», — подчеркнул один из фанатов в Сети.

Реакция Oxxxymiron на критику

Судя по реакции музыканта, выхода какого-то секретного альбома не планируется. Он уверен, что из-за того, что раскрылось в «Кто убил Марка?», старые песни стали еще ценнее. Теперь в них, по версии рэпера, можно увидеть совсем другой смысл, посмотреть на них с другого ракурса. Об этом исполнитель написал в своем Twitter.

При этом он сначала написал, что осуждает тех, кто расстроился из-за выхода микстейпа и назвал их «обижульками», а позже Oxxxymiron решил извиниться — «если кого обидел».

«Как оказалось, на*** иногда раз в столетие у англоязычных артистов бывают фиты на микстейпах, но, бл***, посыл в том, что, с***, большинство даже в душе не е***, что микстейпы бывают. Люди а***вают с того, что на микстейпе старые треки бл***, которые они уже слышали», — заявил рэпер.

Он добавил, что ему нравится ситуация, в которой мемов о нем самом становится лишь больше.

Чем Oxxxymiron занимался шесть лет

Oxxxymiron — один из самых популярных рэп-исполнителей России. Его последние альбомы — «Вечный жид» и «Горгород» — были выпущены в 2011 и 2015 годах. В музыкальных сообществах их часто называют наиболее важными релизами в истории русского хип-хопа. Возможно, именно поэтому ждавшие новинок фанаты так остро отреагировали на альбом из старых треков. Ведь после шести лет молчания от Oxxxymiron ждали очередных хитов.

Все эти годы без альбома могут показаться бессобытийными, но это не так. Творческая жизнь рэпера была довольно насыщенной. Например, громким событием стало расставание Oxxxymiron с ЛСП (Олег Савченко), своим протеже. В 2016 году исполнители фактически устроили творческое противостояние. После этого Oxxxymiron выложил часовое видеообращение к Савченко, где обвинил его в непрофессионализме, лицемерии и непорядочности.

Кроме того, что Федоров был на слуху, благодаря конфликту он успел стать амбассадором Reebok Classic и сняться в довольно пафосном ролике.

Также был «Баттл века», менторство на Versus Fresh Blood и большое количество фитов.