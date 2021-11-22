Мощный взрыв случился в жилом доме в Махачкале

Взрыв газа случился в двухэтажном жилом доме в Махачкале, кадры с разрушенным строением появились в Сети. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Газ взорвался в двухэтажном частном доме в Махачкале напротив банкетного зала „Марракеш“. По предварительным данным, четыре человека пострадали», — приводит агентство слова собеседника. На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб.

Как рассказал источник РИА «Новости», взрыв прогремел в доме на улице Амет-Хана Султана.

В Сети появилось видео взорвавшегося дома: на кадрах видно, что здание почти полностью разрушилось, а после взрыва там начался пожар. Официальной информации о случившемся в Махачкале пока нет.