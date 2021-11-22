Регион России впервые ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

Обязательную самоизоляцию для непривитых с 22 ноября объявили в четырех муниципалитетах ХМАО. Ограничения продлятся до 5 декабря.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе, <…> за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание», — говорится в сообщении Telegram-канала «Югра. Официально» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба по борьбе с пандемией коронавируса, в этих муниципалитетах ввели запрет на проведение любых массовых мероприятий и работу общепита и фитнес-клубов по ночам.

По последним данным, в ХМАО выявили 87 783 случая ковида, от последствий заражения коронавирусом в регионе умерли 1616 человек. Вакцинацию от SARS-CoV-2 двумя компонентами прошли 719 527 местных жителей. Коллективный иммунитет сформировался на 49,8%.