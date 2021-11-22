Рашкин рассказал о раскаянии после охоты на лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин перед заседанием думской комиссии, которая рекомендовала лишить его неприкосновенности, заявил, что раскаивается из-за незаконной охоты на лося. При этом сразу после того, как его поймали в лесу, парламентарий говорил, что просто нашел тушу животного.

По словам Рашкина, его знакомые заверили, что у них есть все разрешительные документы для охоты.

«Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем, в общем-то, сегодня раскаиваюсь», — заявил Валерий Рашкин, его процитировал ТАСС.

Депутат также рассказал, что, согласно представлению, сумма ущерба из-за охоты составила 80 тысяч рублей. Рашкин заявил, что готов его возместить или купить новую лосиху.

Думская комиссия по мандатным вопросам в понедельник рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности. Генпрокуратура попросила у Госдумы согласия на следственные действия с депутатом и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Правоохранители обнаружили в багажнике Рашкина разделанную тушу лося 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Депутат заявил, что нашел животное уже мертвым, но позже признался, что застрелил его, перепутав с кабаном.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте. По ней Рашкину может грозить штраф или лишение свободы на срок до двух лет.