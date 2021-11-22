Цена драки из-за QR-кода в автобусе. Срок за конфликт с кондуктором вполне реален

Введение обязательных QR-кодов для поездки на общественном транспорте в Казани обернулось нападением на кондукторов. В одном из случаев сотруднику компании-перевозчика пассажир брызнул в лицо из газового баллончика. Как рассказала «360» адвокат Мария Ярмуш, наказание для нарушителей зависит от тяжести причиненного ими вреда.

Эксперт пояснила, что окончательное решение по наказанию будут принимать правоохранительные органы, а в дальнейшем суды.

«Если просто по статье „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“, здесь наказание небольшое, обычно заканчивается штрафом до 40 тысяч рублей. Или могут по решению суда направить на обязательные работы или отправить под арест на срок до четырех месяцев», — пояснила адвокат.

При этом она подчеркнула, что если действия пассажиров начнут трактовать по статье «Хулиганство», то наказание будет жестче. Штрафы начинаются от 300 тысяч рублей, кроме того, здесь предусмотрено реальное лишение свободы.

«Это все будет зависеть от действий, которые проявляли пассажиры, несогласные с решением о недопуске непривитых в транспорт. Не исключаю, что кто-то мог вред средней тяжести здоровью нанести», — отметила Мария Ярмуш.

Перцовый баллончик от QR-кодов

О нападении пассажиров без QR-кодов на кондукторов общественного транспорта сообщила мэрия Казани.

«Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Как отметил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков, всего в городе зафиксировали три случая нападения на кондукторов.

Он добавил, что нападение с газовым баллончиком произошло в автобусе № 31, который проезжал около метро «Альметьево». Когда кондуктор попросил у пассажира QR-код, тот вместо выполнения просьбы выпустил в лицо струю едкой жидкости. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Сергей Темляков отметил, что транспортным компаниям грозят крупные штрафы — до 500 тысяч рублей за одного пассажира без QR-кода. Поэтому они требуют от пассажиров выполнения требований властей.

Брызнувшего из газового баллончика в кондуктора пытался задержать водитель автобуса. Он выпустил пассажиров, которые начали задыхаться в салоне, а дебошира не выпустил. Этот момент попал на видео.

При этом сам нападавший виновным себя в этой ситуации не считает. В беседе с изданием «Подъем» он подтвердил, что кондуктор требовал у него QR-код. По его словам, перцовый баллончик он использовал, когда пытался выйти из автобуса, а кондуктор начал затаскивать его обратно. Пассажир пояснил, что в результате на него напал еще и водитель. Сбежать ему удалось только через пассажирское окно.

В мэрии Казани заявили, что по итогам первого дня использование QR-кодов не повлияло на работу городского транспорта. Всего к проезду не допустили 1516 человек, которые не смогли предъявить QR-коды. Это 23% от общего пассажиропотока.