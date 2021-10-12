Большие новости 12 октября. Первое заседание новой Госдумы, Собчак допросили, «Мужское государство» блокируют

Новый состав Госдумы провел первое заседание. После сессии с депутатами встретился президент России Владимир Путин. Ксения Собчак дала показания по делу о смертельном ДТП под Сочи. Журналистка заявила, что допрос длился три часа. YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Причиной назвали дискриминационные высказывания. Об этих и других событиях вторника, 12 октября, — в дайджесте «360».

Первое заседание новой Госдумы

Депутаты Госдумы VIII созыва собрались на первую сессию. Открыла заседание первая женщина-космонавт и один из старейших народных избранников нижней палаты российского парламента Валентина Терешкова. Первым голосованием депутаты выбрали спикера. Им на очередной срок стал Вячеслав Володин. После этого народные избранники выбрали заместителей председателя парламента, определились с вице-спикерами и приняли распорядок работы Госдумы на осеннюю сессию.

После с депутатами встретился президент России Владимир Путин, который рассказал о главном вызове, который сейчас стоит перед страной: это низкие доходы граждан. Российский лидер призвал депутатов принимать законы, которые позволят справиться с этой проблемой.

Собчак дала показания

Журналист и телеведущая Ксения Собчак дала показания в качестве свидетеля о смертельной аварии в Сочи. На допрос она приехала в Главное следственное управление московского главка МВД. По окончании допроса в своем Telegram-канале она заявила, что процесс продолжался три часа, а вопросы следователей вообще не имели отношения к тому, о чем может говорить свидетель. По данным СМИ, Собчак не признала себя потерпевшей. Кроме того, ей вручили повестку для поездки в Сочи на очную явку с таксистом, который ее вез.

YouTube заблокировал канал Позднякова

Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков остался без своего YouTube-канала. Администрация видеохостинга приняла решение о блокировке. Причиной назвали нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний.

Последний раз Поздняков заливал видео на свой YouTube-канал в 2019 году, в которых рассказывал о своих путешествиях. Лидер «Мужского государства» утверждает, что никакой дискриминации в его роликах не было.

Умерла ветеран Зинаида Корнева

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева умерла в 99 лет. Она стала известной после того, как начала сбор средств для медиков, работавших в красных зонах во время первой волны пандемии. Она вела канал на YouTube, где делилась своими воспоминаниями о войне и призывала жертвовать деньги на помощь врачам. Зинаида Корнева вдохновилась примером ветерана войны из Великобритании — капитана Тома Мура, который тоже занимался сбором средств для врачей. Родственники Корневой пообещали, что продолжат ее благотворительное начинание.

Вакцина от ковида для детей почти готова

Исследования вакцины от коронавируса для детей вышли на финальную стадию исследования. Решение о регистрации и дальнейшем использовании примут в течение двух ближайших недель. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее врачи не исключили, что вакцинация детей от ковида может начаться в январе.

Картошка с воздуха

Продуктовые наборы из овощей сбросили над селом Чкалов в удаленном районе Якутии. По словам жителей, такой способ доставки ввел их в ступор. Ранее для поставки продуктов питания использовали вертолеты, которые спокойно садились. Но на этот раз прилетел самолет, который сбросил над ними «овощной десант». В подрядной организации заявили, что на балансе сейчас есть только самолеты, поэтому такие доставки продолжатся и дальше.

Mail.ru Group теперь VK

Ребрендинг и объединение проведет компания Mail.ru Group. Она сменит название на VK и создаст единый бренд экосистемы, куда войдут все их проекты: сайты, доставка продуктов, такси, каршеринг и онлайн-бизнес. Ознакомиться со всем, что предлагает компания, можно через приложение VK Connect, которое недавно автоматически подключили всем пользователям социальной сети «ВКонтакте».