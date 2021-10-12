Ветеран ВОВ Зинаида Корнева собирала деньги для медиков историями о войне. Но с ее смертью поддержка не закончится

В Санкт-Петербурге умерла ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Зинаида Корнева, ей было 99 лет. Именно она во время пандемии собрала более 4,5 миллиона рублей для медиков, работающих с больными ковидом. А идейным вдохновителем для россиянки стал британский ветеран Том Мур, который собрал для медиков 32,7 миллиона фунтов стерлингов.

Смерть и подвиг Корневой

О смерти Корневой сообщила ТАСС ее внучка Елена Фомичева.

«Умерла сегодня», — сказала она.

Ветеран скончалась из-за возрастных болезней. Состояние Корневой ухудшилось в последнюю неделю. Об этом «360» рассказал ее родственник Дмитрий Панов. Он отметил, что это не были последствия COVID-19.

Дату и место прощания с Корневой объявят позже. Об этом сообщила Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Весной прошлого года ветеран ВОВ начала сбор денег для медиков, которые заразились коронавирусом, а также для их семей. Делала женщина это с помощью видеохостинга YouTube. На своем канале она выкладывала воспоминания о войне, а также о том, как сложилась жизнь после войны. До 1942 года Зинаида Корнева работала учительницей, а во время войны была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

С помощью рассказов Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей. После такого успеха президент удостоил ветерана знаком отличия «За благодеяние».

ООН публиковала материал, посвященный Корневой. В нем отметили, что победившие в войне вдохновляют других своим примером. Также о россиянке писали британские издания, например, Би-би-си и The Sun.

Деньги для российских врачей собирали через сайт Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. Средства распределяли среди родственников медиков из «Списка памяти». Этот перечень с фамилиями медицинских работников, умерших от COVID-19, составляют сами врачи. К 12 октября в список внесли почти 1,5 тысячи медиков, которые скончались в России с начала пандемии коронавируса.

Проект Корневой будет жить и после смерти ветерана. Родственник россиянки Дмитрий Панов рассказал «360», что ее близкие планируют продолжить сбор средств.

«Она была для нас действительно личным примером, примером вдохновения, стойкости духа, бодрости и сил. Она вдохновила всю нашу семью поддержать эту инициативу. Мы понимали важность этого проекта, который она проводила в пандемию. Теперь будем думать, как продолжить ее инициативу, ее наследие, ее проект. Сейчас пока нет каких-то конкретных идей и мыслей. Мы это обдумаем, как сохранить то, что бабушка начала», — подчеркнул Панов.

Вдохновитель Корневой — ветеран Том Мур

Идейным вдохновителем для россиянки стал британский ветеран Том Мур. Во время Второй мировой войны он был капитаном и служил в Индии и Бирме. Затем он управлял компанией по производству бетона и даже спас ее от банкротства. Но известен на весь мир Том Мур стал после того, как за несколько недель до 100-летия пообещал пройти 100 кругов по своему двору. Он предложил всем, кто хочет поддержать его, пожертвовать деньги службе здравоохранения.

История довольно быстро распространилась в Сети. Мура поддержали музыканты, спортсмены и даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ко дню своего рождения ветеран собрал больше 30 миллионов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда рублей). Но сумма продолжила расти. В итоге ветеран перечислил 32,7 миллиона фунтов стерлингов в Национальную службу здравоохранения (NHS).

После этого в честь Мура написали песню, которая на некоторое время возглавила сразу несколько британских чартов. Сам ветеран спел ее дуэтом с Майклом Боллом. Более того, Тому Муру прислали более 140 тысяч открыток из разных стран, произвели в полковники и посвятили в рыцари. А в день его рождения королевские BBC пролетели над домом прославившегося ветерана.

Корнева тоже записала видеообращение Муру. Она предложила сделать ему подарок.

«Том, хочу вам сделать подарок ко дню рождения — связать носки. Пусть они с любовью из России согревают вас. Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом», — сказала она.

В феврале этого года Том Мур скончался.