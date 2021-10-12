Володина переизбрали спикером Госдумы

Председателем Госдумы VIII созыва избрали Вячеслава Володина. Впервые он занял этот пост в 2016 году.

О переизбрании Володина сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Голосование прошло на первом заседании Госдумы нового созыва. Его открыла депутат Валентина Терешкова.

Первыми заместителями председателя Госдумы были избраны стали Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Вице-спикерами от фракции парламентского большинства стали Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол. Александр Бабаков — от «Справедливой России — За правду», Борис Чернышов — от ЛДПР и Владислав Даванков — от «Новых людей».

Помимо этого, депутаты приняли распорядок работы ГД на осеннюю сессию, которая продлится до 31 декабря.

В октябре, ноябре и декабре будет проводиться по два заседания. После трех недель такой работы в месяц будет одна неделя для работы в округах.

Также было зарегистрировано пять фракций: «Единая Россия» (324 депутата), КПРФ (57 депутатов), «Справедливая Россия — За правду» (28 депутатов), ЛДПР (23 депутата) и «Новые люди» (15 депутатов).