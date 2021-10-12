YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова за дискриминацию. На это обратил внимание TJournal.

Причиной блокировки стали многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний.

Последнее видео на этом канале было загружено в 2019 году. Здесь Поздняков рассказывал о своих путешествиях. По его мнению, никакой дискриминации на канале отродясь не было.

В Telegram создателя «Мужского государства» никаких комментариев на этот счет. Резервный канал Поздняков создал 12 октября и оставил там единственную запись.

«Господи Иисусе. Надеюсь, этот канал мне никогда не понадобится. А вы верите в чудо?» — поинтересовался он.

На этот канал Позднякова подписаны 53 633 человека.

В октябре нижегородская прокуратура подала иск в суд о признании «Мужского государства» экстремистской организацией. Ответчиками по делу проходит сам Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

Ранее в Нижнем Новгороде против Позднякова возбудили дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Тогда он был модератором своего паблика во «ВКонтакте». Его подписчики травили девушек, которые общались с иностранными болельщиками, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу.

В декабре 2018 года Поздняков был приговорен к двум годам лишения свободы условно. А в марте 2019 года наказание отменили. В прошлом году его паблик во «ВКонтакте» был заблокирован.