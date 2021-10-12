YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства»
YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова за дискриминацию
YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова за дискриминацию. На это обратил внимание TJournal.
Причиной блокировки стали многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний.
Последнее видео на этом канале было загружено в 2019 году. Здесь Поздняков рассказывал о своих путешествиях. По его мнению, никакой дискриминации на канале отродясь не было.
В Telegram создателя «Мужского государства» никаких комментариев на этот счет. Резервный канал Поздняков создал 12 октября и оставил там единственную запись.
«Господи Иисусе. Надеюсь, этот канал мне никогда не понадобится. А вы верите в чудо?» — поинтересовался он.
На этот канал Позднякова подписаны 53 633 человека.
В октябре нижегородская прокуратура подала иск в суд о признании «Мужского государства» экстремистской организацией. Ответчиками по делу проходит сам Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.
Ранее в Нижнем Новгороде против Позднякова возбудили дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Тогда он был модератором своего паблика во «ВКонтакте». Его подписчики травили девушек, которые общались с иностранными болельщиками, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу.
В декабре 2018 года Поздняков был приговорен к двум годам лишения свободы условно. А в марте 2019 года наказание отменили. В прошлом году его паблик во «ВКонтакте» был заблокирован.