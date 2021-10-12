«Почти три часа»: Ксения Собчак рассказала о допросе в МВД

Почти три часа длился допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи. По словам журналистки, все это время ей задавали вопросы, которые не должны были задавать, потому что она является свидетелем. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Почти три часа вопросов. не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», — подчеркнула она.

По данным Telegram-канала Baza, Собчак не признала себя потерпевшей. Во время допроса телеведущая рассказала, что по пути из концертного зала «Роза Холл» сидела на заднем пассажирском сиденье в Mercedes, лица водителя она не запомнила и за дорогой не следила, потому что общалась по Zoom, решая рабочие вопросы.

По информации источника Baza, Собчак подчеркнула, что не опаздывала на рейс в Москву и не торопила водителя. Момент, когда таксист выехал на встречку, она не заметила, а в момент столкновения ненадолго потеряла сознание. Ведущая очнулась, когда ее потрясли за плечо, тогда она поняла, что произошла серьезная авария. Все, по ее словам, были в шоковом состоянии и сильно напуганы.

После ДТП Собчак пересела в другую машину, приехала до аэропорта, где через ВИП-зал прошла на посадку.