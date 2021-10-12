Собиравшая деньги для врачей на борьбу с ковидом ветеран Зинаида Корнева умерла в 99 лет

Умерла в 99 лет ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. Женщина прославилась тем, что в разгар пандемии организовала сбор денег для врачей, занимавшихся лечением ковида. О смерти ветерана сообщила газета «Комсомольская правда».

О смерти ветерана стало известно 12 октября. Незадолго до этого — 27 сентября она отметила 99-й день рождения. Смерть Зинаиды Корневой подтвердили ее родственники.

Широкую известность ветеран получила в 2020 году, когда в самый разгар пандемии поддержала инициативу британского капитана, 99-летнего Тома Мура в сборе средств для помощи врачам. Зинаида Корнева даже записала видеообращение к британцу.

За три первых дня Зинаида Корнева сумела собрать один миллион рублей на помощь семьям погибших от коронавируса врачей. Тогда же она решила увеличить сумму сбора до трех миллионов, однако в итоге собрала большую сумму.

Указом от 23 ноября 2020 года президент Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны знаком отличия «За благодеяние».

Зинаида Корнева родилась в 1922 году. Во время войны она была начальником наблюдательного поста, где обнаружила много фашистских самолетов. Зинаида Корнева участвовала в боевых действиях на территории Украины, Польши и Германии.