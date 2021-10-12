Семья ветерана Зинаиды Корневой продолжит ее проект помощи врачам

Близкие ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, которая смогла собрать 4,5 миллиона рублей для помощи семьям медиков, собираются продолжить ее проект, который она начала в пандемию. Об этом «360» сообщил ее родственник Дмитрий Панов.

«Она была для нас действительно личным примером, примером вдохновения, стойкости духа, бодрости и сил. Она вдохновила всю нашу семью поддержать эту инициативу. Мы понимали важность этого проекта, который она проводила в пандемию. Теперь будем думать, как продолжить ее инициативу, ее наследие, ее проект. Сейчас пока нет каких-то конкретных идей и мыслей. Мы это обдумаем, как это сохранить то, что бабушка начала», — сказал собеседник «360».

Панов уточнил, что причиной смерти ветерана стали возрастные болезни. Ее состояние ухудшилось в последнюю неделю. Но, как подчеркнул Панов, это были не последствия ковида, Корнеева сделала себе прививку от коронавируса.

Зинаида Корнева вдохновилась примером ветерана войны из Великобритании — капитана Тома Мура. Он собрал для врачей 39 миллионов фунтов. Мур скончался в возрасте 100 лет в минувшем феврале.

Сбор денег в рамках проекта Корнеевой проводили на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. Потом средства распределяли среди близких врачей из «Списка памяти». В него включают медработников, которые умерли от ковида. Список ведут сами медики.