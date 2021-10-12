Жителям села в Якутии сбросили картошку с самолета. Видео

В Якутии начали практиковать новый способ доставки овощей жителям отдаленных районов республики. Жители села Чкалов получили картошку по воздуху. Тюки с овощами сбрасывали с самолета Ан-2.

По словам главы Аллаиховского района Якова Елисеева, раньше им так продукты не доставляли, использовался вертолет Ми-8, но он ничего не сбрасывал, сообщило издание «Подъем».

«Мы сами в шоке от выбранной методики. Это подведомственное предприятие Минсельхоза — „Якутоптторг“. Первый раз так», — поделился Елисеев.

Он обратил внимание, что сейчас в Якутии уже стоит мороз, на реках лед, на этой неделе будет уже до -20 градусов. На фоне этих погодных условий такой способ доставки овощей тем более непонятен. В подрядной организации заявили, что сейчас у них есть только самолеты Ан-2, поэтому овощи будут десантировать.

Елисеев уточнил, что в село скоро должны доставить капусту, лук и свеклу. Также местные жители ждут фруктов.

«Весь провоз республика берет на себя. <…> Еще два рейса сделают. Фрукты еще должны доставить, так все сейчас в напряженном ожидании — тоже будут сбрасывать?» — поинтересовался чиновник.