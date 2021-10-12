Первое заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова

Госдума VIII созыва начала свое первое пленарное заседание. Его открыла первая в мире женщина-космонавт, один из старейших депутатов нижней палаты российского парламента Валентина Терешкова.

Сейчас самым пожилым депутатом является 85-летний Владимир Ресин, но он отказался открыть первое заседание, поэтому это право перешло к Терешковой. Она младше Ресина на год и занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, сообщило РИА «Новости».

Сначала в президиуме заняли свои места Светлана Савицкая (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Алексей Нечаев («Новые люди») и Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду»).

Терешкова обратилась с приветствием ко всем гостям, приглашенным на первое заседание Думы, среди которых были руководители и представители федеральных органов власти. Затем она объявила заседание открытым и сообщила парламентариям об итогах выборов Госдумы VIII созыва.

После слово предоставили представителям всех пяти политических партий, прошедших в Госдуму.