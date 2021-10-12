Mail.ru Group сменит название на VK

Компания Mail.ru Group в скором времени сменит название на VK. Об этом на трансляции сказал глава компании Борис Добродеев.

Теперь именно наименование VK станет единым брендом для всей компании. Добродеев объяснил, что такое решение принято для того, чтобы объединить все продукты организации между собой в глазах пользователей. Он подчеркнул, что им не всегда была понятна их связь.

«Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — перечислил директор все функции холдинга.

Сейчас ознакомиться со всем, что предлагает компания, можно через приложение VK Connect, которое недавно автоматически подключили всем пользователям социальной сети «ВКонтакте». Виджет собирает для каждого пользователя набор функций и его личные данные: карты, подписки и пакет акций.

С Mail.ru Grouр сотрудничают такие известные сервисы, как «Юла», такси «Ситимобил», доставка еды Delivery Club и другие.