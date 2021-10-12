Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва назвал главный вызов и главного врага властей в России. Это низкие доходы миллионов граждан.

«У нас много разных вызовов, но наш главный враг — это низкие доходы миллионов граждан», — сказал глава государства.

Путин добавил, что ожидает, что законодательные инициативы парламентариев будут связаны с национальными целями развития России, одна из которых направлена на то, чтобы победить главного врага — низкие доходы граждан. Отдельно Путин отметил необходимость сформировать целостную систему поддержки семей с детьми в России.

Также он обратил внимание, что в парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения, хотя разногласий в подходах не избежать.

Говоря о бюджете России, Путин выделил три основных приоритета: это социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. В три предстоящие года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, напомнил он.

По данным президента, в этом году рост экономики России должен превысить прогнозный уровень в 5,8%.