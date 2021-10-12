Исследование детской вакцины от коронавируса вышло на финальную стадию
Глава Минздрава Михаил Мурашко: вакцина для детей от коронавируса находится на финальной стадии исследования
Вакцина для детей от коронавируса находится на финальной стадии исследования. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«К нам поступает большое количество запросов на вакцину для детского применения. Хочу уведомить, что она находится на финальной стадии экспертизы, ждем заключения. Думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», — сказал министр в эфире «России 24».
Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что вакцинация детей может начаться в России в январе 2022 года.
Клинические испытания вакцины с участием подростков от 12 до 17 лет проводит Центр имени Гамалеи на базе Морозовской детской больницы и Детской больнице имени Башляевой. Они проходят успешно.
Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Венгеров ранее указал на необходимость вакцинации детей. По его словам, без этого победить эпидемию коронавируса не получится. Эксперт напомнил, что создание коллективного иммунитета возможно при условии вакцинации 80% людей, в них входят и дети с подростками.