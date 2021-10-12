Собчак устроят очную ставку с водителем Mercedes после смертельной аварии

Телеведущей Ксении Собчак предстоит очная ставка с водителем Mercedes, который попал в ДТП в Сочи. Журналистка уже получила повестку для явки к следователям.

Сочинские правоохранители намерены сверить показания, чтобы установить все имеющие доказательное значение для дела о смертельной аварии обстоятельства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку [Собчак] с водителем автомобиля Mercedes», — отметили в ведомстве.

В следственном управлении УВД Сочи Собчак ждут и «для проведения иных следственных действий», для чего тоже вручили журналистке повестку.

Авария с участием телеведущей произошла 9 октября. Mercedes с Собчак вылетел на встречную полосу при обгоне и врезался в Volkswagen, пассажирка которого скончалась на месте. Еще двух человек пришлось госпитализировать.

Телеведущая, писали СМИ, не заметила, когда таксист выехал на встречку. В момент столкновения она ненадолго потеряла сознание.

Управлявший Mercedes водитель признался, что сам решился на обгон. После смертельной аварии его отправили под домашний арест на два месяца. Против мужчины возбудили уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде.