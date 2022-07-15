Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят на лектории VK Fest

Стали известны хедлайнеры лектория VK Fest от Российского общества «Знание». Ими будут ученый-зоолог и популяризатор науки Николай Дроздов, актеры Сергей Бурунов, Сергей Безруков, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

В 2022 году самый масштабный опен-эйр-фестиваль лета VK Fest организует свой традиционный лекторий совместно с Российским обществом «Знание». Гостей фестиваля ждут разнообразные дискуссии с участием знаменитостей.

В этом году хедлайнерами лектория VK Fest станут актеры Сергей Безруков и Сергей Бурунов, которые расскажут о репертуарном театре в цифровую эпоху и поделятся секретами актерского мастерства и становлении в профессии.

Публицист Александр Цыпкин и актер Сергей Гармаш проведут «БеспринцЫпные чтения», а известный психолог Михаил Лабковский расскажет, как сделать свою жизнь счастливой, несмотря на внешние обстоятельства, а также ответит на вопросы желающих.

Ученый-зоолог Николай Дроздов на VK Fest раскроет секрет легендарной программы «В мире животных» и объяснит, почему видео с кошками и собаками так популярны в интернете.

Гости фестиваля VK Fest смогут послушать лекции знаменитостей в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). На площадках лектория выступят олимпийские чемпионы, в том числе российские фигуристки, а также бизнесмены, диджитал-художники и многие другие.

В лектории от Российского общества «Знание» также проведут разнообразные дискуссии. Например, о любви с точки зрения физиологии и критического мышления можно будет узнать на дискуссии «Любовь, химия и влечение глазами науки».

В рамках встречи «Олимпийский лед» посетители VK Fest смогут поговорить об Олимпиаде 2022 года и пути в большом спорте с заслуженными мастерами спорта — олимпийскими чемпионками Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Модераторами спортивных бесед станут хореограф в фигурном катании Илья Авербух, тренер Максим Траньков и олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Татьяна Навка.

О бизнесе во время пандемии расскажут генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие гуру отечественного бизнеса.

Лекторий будет работать для всех желающих 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сириусе (Сочи) 23 июля с 15:30 до 19:30. Узнать подробнее о программе лектория можно на официальных сайтах фестиваля и Российского общества «Знание».

Ранее стало известно, с кем из блогеров смогут встретиться посетители VK Fest, а также какие благотворительные инициативы представят на мероприятии.