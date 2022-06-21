Николай Дроздов отметил 85-летие

Ученому и ведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал имениннику здоровья и бодрости духа.

«Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком — видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом», — привели слова Путина на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Дроздов поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы. Ученый продолжает оставаться открытым для интересных идей и замыслов. Путин поделал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. В 1963 году окончил географический факультет МГУ. За годы своей жизни Дроздов успел совершить два кругосветных путешествия, трижды побывать на Северном полюсе и покорить Эльбрус. Ученый является автором десятков книг и сотен статей. Широкую известность Дроздов получил после появления в программе «В мире животных». На его счету большое количество наград и званий.