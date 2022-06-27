Karna.val, DAVA, Егор Шип и другие. Кого встретят посетители зоны «Блогеры» на VK Fest

Karna.val, DAVA, Егор Шип и другие интернет-звезды встретятся с подписчиками на VK Fest в зоне «Блогеры». Организаторы мероприятия объявили лайнап.

VK Fest — самый масштабный городской фестиваль, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Его проводят в формате open-air. Одной из популярных локаций фестиваля является зона «Блогеры» В этом году ее посетит свыше 35 блогеров. Среди них — Лиза Анохина, Karna.val, Некоглай, DAVA, Егор Шип и другие.

В этой зоне гости фестивалия обычно делают селфи с кумирами и задают им вопросы. Но в этом году организаторы придумали новую активность. Поклонники блогеров окажутся с ними на одной сцене и примерят на себя роль интернет-инфлюенсера, Также звезды соцсетей исполнят свои хиты.

Источник фото: ВКонтакте

Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков сказал, что фестиваль уже семь лет объединяет блогеров с их поклонниками.

«ВКонтакте всегда остаётся рядом, сохраняя прочную атмосферу дружбы и единства. В этом году VK Fest, выйдя за пределы сразу двух столиц, станет крупнейшим open-air этого лета и соберёт в одном месте десятки тысяч единомышленников», — сообщил он.

VK Fest пройдет при поддержке организационного партнера Радио Record и с 23 по 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) — вход в Сириусе свободный, но можно приобрести VIP-билеты и расположиться на многоуровневым подиуме с отличным видом на сцену и отдельным баром.

Впервые фестиваль состоится в формате digital-моста. Трансляция выступлений будет идти одновременно во всех городах VK Fest.