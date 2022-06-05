Прыжки со льда. Александра Трусова дебютирует в новом виде спорта

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова, которая вошла в историю после произвольной программы с пятью четверными прыжками, неожиданно для всех решила попробовать себя в новом виде спорта. В июне она выступит на Неделе легкой атлетики в Москве. И да, Трусова, конечно, будет прыгать. Мы обсудили со специалистами, почему звезда фигурного катания вдруг сменила амплуа. Неужели Трусова все-таки сдержит обещание, которое она дала после Игр в Пекине и больше никогда не выйдет на лед.

Неделя легкой атлетики пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Для участников это один из этапов отбора на Спартакиаду, которая состоится в августе сразу в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Участие Александры Трусовой подтвердили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Исполняющая обязанности ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что фигуристка выступит в прыжках в длину. При этом она не стала исключать и возможного появления Трусовой на спринтерской дистанции.

Вернемся на Олимпиаду

В феврале на Играх в Пекине Трусова, рыдая после подведения итогов личного турнира, заявила, что ненавидит фигурное катание.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду на лед!» — сказала она в слезах.

Программа Трусовой была максимально сложной. Ей не удалось выполнить все элементы, но она впервые в истории Олимпиады исполнила на льду пять четверных прыжков. Ей поставили 177,13 балла. В итоге она получила серебро, золотая медаль досталась Анне Щербаковой.

Бывший тренер Трусовой Евгений Плющенко тогда заявил, что ей следует менять подход и включать в программу только те элементы, которые хорошо получаются. А злополучного тройного акселя стоит отказаться. Правда, у Трусовой, известной своим характером, на это есть своя точка зрения. Еще после короткой программы она заявила, что этот элемент обсуждать не собирается и будет делать его всегда.

В марте на встрече со спортивной общественностью в ФОК «Олимпийский» фигуристка призналась, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике.

Попробовать, наверное, хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать. А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу Александра Трусова

Хороший спортсмен хорош во всем?

Кандидат медицинских наук, психиатр и руководитель психотерапевтического центра Александр Гонопольский в комментарии «360» заявил, что желание Трусовой попробовать себя в чем-то новом вполне понятно и, вероятнее всего, ее дебют будет успешным.

«Я бы так сказал, хороший спортсмен хорош в любых видах спорта. Допустим, я мастер спорта по водному поло и с удовольствием играю в настольный теннис, в футбол и во все как игровые, так и не игровые виды спорта. Главное, что есть жилка спортивная, стержень спортивный в душе хорошего спортсмена», — сказал специалист.

По его мнению, все дело в выборе образа жизни. Для Трусовой огромную роль играет любовь к спорту, к активному образу жизни, есть тяга к соревнованиям. Это сказывается на принятии решений. Хотя фигурное катание и легкая атлетика кардинально разные виды спорта, эксперт не исключил, что Трусова при желании сможет показать высокие результаты.

«Важно понимание понимание нагрузок, понимание психологии спортсмена. Это важнее нежели выбор того или иного вида спорта», — пояснил он.

Может, и в высоту прыгать начнет

Спортивный обозреватель, эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин выразил уверенность, что Трусова не уйдет в легкую атлетику окончательно. Желание попробовать себя на новом поприще он объяснил сразу несколькими факторами.

«Во-первых, сейчас лето, а это в определенной степени пора отпусков для фигуристов и можно попробовать себя в чем-то новом. Тем более, что пока перспективы наших фигуристов на выступлениях на международных соревнованиях туманны», — рассказал он в беседе с «360».

Дадыгин отметил, что Трусова вообще очень креативная девушка, у нее масса идей, а многоповоротные прыжки в фигурном катании ей удаются гораздо лучше, чем многим другим спортсменам.

Теперь другая разновидность прыжков. Может, потом и в высоту захочет прыгать. Мне кажется, что это скорее такой пиар-ход, потому что сложно представить, что она кардинально сменит вид деятельности и уйдет в легкую атлетику Сергей Дадыгин

Эксперт пояснил, что сравнивать эти виды спорта по популярности сейчас просто невозможно. У ВФЛА долгое время были проблемы, а легкоатлеты фактически долгое время были в загоне. Восстановить положение федерации получается не особо хорошо. С фигурным катанием ситуация совершенно иная.

«И мне так кажется, что без наших фигуристов международный союз конькобежцев вряд ли обойдется. Ну, может быть, сезон они еще выдержат, а потом поймут, что в общем это глупо не выпускать лучших фигуристов на чемпионаты мира, Олимпийские Игры и так далее», — добавил собеседник «360».

Дадыгин выразил твердую уверенность, что окончательно уйти в легкую атлетику Трусова точно не может. По его мнению, это будет просто глупо. Специалист напомнил, что сама фигуристка говорила о том, что ей важно быть первой в своем деле. На Олимпийских играх это не удалось, но она любит покорять вершины. Для нее важно, чтобы она добивалась успеха в разных областях, чтобы о ней снова говорили.

«Сейчас она попробует себя в прыжках в длину, потом, возможно, будет что-то еще. Мы узнаем это позже. На мой взгляд, она не проиграла Олимпиаду, потому что там разница между ее итоговым результатом и результатом Анны Щербаковой была минимальная, насколько я помню. Плюс, она выиграла произвольную программу», — отметил Дадыгин.

По его словам, победить Трусовой помешало стечение обстоятельств. Вероятно, ей казалось очевидным, что если спортсмен чисто выполняет пять четверных прыжков, он должен выиграть, пояснил он. И это серебро, по его мнению, фигуристка до сих пор не может пережить. Ведь она показала максимум в произвольной программе, но первой не стала. И на фоне этого ей сейчас очень важно где-то себя опять так проявить, чтобы опять о ней заговорили, добавил специалист.

«Тем более, что, как мне кажется, Анна Щербакова склоняется к тому, чтобы закончить карьеру, потому что она уже все выиграла и Трусова становится в фигурном катании главным претендентом на золото, опять же если наших фигуристов допустят до международных стартов», — заключил он.