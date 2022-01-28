Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов стал «отцом» полугодовалого зубра из Подмосковья

Известный российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов назначен «отцом» полугодовалого зубра. Он решил взять шефство над одним из животных, которые проживают на территории питомника в Подмосковье. Зубра зовут Мухомор, он нравится многим посетителям, отметили сотрудники заповедника.

Первая поездка Сергея Бурунова на экскурсию под названием «Дорога к зубрам» в Приокско-Террасный природный заповедник состоялась в октябре прошлого года. Тогда мужчина остался под большим впечатлением как от самих животных, так и от труда работников питомника. Артист оставил им восторженный отзыв, в котором выразил свою благодарность.

С тех пор прошло несколько месяцев, и буквально на днях, артист решил продолжить свое знакомство с зубрами. Он взял шефство над Мухомором: с этого момента Бурунов будет отслеживать, как зубр развивается, в каком настроении пребывает и как общается со своими сородичами.

«Несмотря на свое вальяжное поведение и совсем не озорной нрав, Мухомор всегда в центре внимания. Особенно он пользуется спросом среди женщин», — рассказали в Центральном зубровом питомнике агентству «Подмосковье сегодня».

Раз в год актеру нужно будет приезжать в питомник и участвовать в так называемых «родительских собраниях». Такие встречи для всех опекунов животных уже стали традиционными.