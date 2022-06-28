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    28 июня 2022, 18:46

    Представитель Гармаша прокомментировал информацию об участии актера в восстановлении Херсона

    Полина Гребенщикова

    Информация о том, что актер Сергей Гармаш будет участвовать в восстановлении академического музыкально-драматического театра в родном ему Херсоне, появилась в СМИ. Эту информацию для РИА ФАН прокомментировал представитель актера Олег Будрин.

    По словам Будрина, актер действительно работал в этом театре, однако обсуждать тему публично не станет, поскольку помогает не для того, чтобы этим хвалиться.

    «Это нормальное человеческое качество. Человека ведь судят не по словам, а по поступкам», — заключил Олег Будрин.