Камиле Валиевой 16 лет. Что изменится в карьере звездной фигуристки после дня рождения

Звездной фигуристке Камиле Валиевой исполняется 16 лет. Юная спортсменка прошла на Олимпиаде в Пекине настоящий ад в связи с допинговым скандалом и давлением общественности. Однако уникальная фигуристка решила не оставлять карьеру. Она вернулась к тренировкам и планирует выиграть еще не одни соревнования. Правда, возраст и санкции могут несколько усложнить ей жизнь, полагают специалисты.

Жизнь Камилы Валиевой после Олимпиады в Пекине

Камила Валиева в Пекине прошла через давление мирового сообщества из-за положительной допинг-пробы. Однако 15-летняя спортсменка решила не оставлять спорт.

По возвращении домой она лишь пару дней отдохнула, провела время с близкими и тут же начала готовиться к новым соревнованиям. Похоже переживания из-за ее психологического состояния оказались напрасными. В социальных сетях девушка успокоила поклонников: «Все хорошо».

На родном катке Валиева не стала жалеть себя. Она отрабатывает свои фирменные четверные, многие из которых в каскадах. В интервью журналисту Cosmopolitan спортсменка рассказала, что, когда ей бывает грустно, она разговаривает и гуляет с мамой, общается с друзьями, слушает музыку и мечтает. Что же касается грядущего дня рождения и заветной для спортсменов цифры 16, Валиева уверена, что это будет для нее совершенно особенный день.

«Я люблю этот день и отношусь к нему как к семейному празднику. Планы у меня уже есть. Думаю, что это будет особенный для меня день», — подчеркнула фигуристка.

Чего ждать от Валиевой после 16 лет

Какой будет карьера Валиевой после ее дня рождения, зависит от того, разрешат ли российским спортсменам выступать на международной арене. Об этом «360» рассказал спортивный обозреватель, эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин.

«Так-то у нее перспективы отличные! Но если спортсмен не имеет возможности выступать на чемпионате мира или Европе, это, конечно, сразу вызывает вопросы: „Что делать? Где выступать?“ Тут задачи наверное перед Федерацией фигурного катания на коньках России стоят. Надо организовать какие-то соревнования, кроме Кубка Первого канала, который с большим успехом прошел», — отметил Дадыгин.

По его словам, такого рода мотивация для спортсменов крайне важна. Тем более, что у Валиевой сейчас именно тот период, когда она может выигрывать крупные состязания. Через три года делать эта подросшей фигуристке будет значительно сложнее.

«Уже тело будет другое, прыгать четверные прыжки будет сложнее. Дай Бог, чтобы хватило мудрости чиновникам Международного союза конькобежцев. Чемпионат мира в Монпелье был провальным. Нейтральные обозреватели, не только спортивные, признали, что это был явно провальный чемпионат, так как не было [российских спортсменов]», — пояснил Дадыгин.

Он подчеркнул, что чем больше пройдет времени после скандальной для Валиевой Олимпиады, тем морально устойчивее и сильнее будет спортсменка.

После 16 потенциал у фигуристок все еще есть, уверен Дадыгин. Ярким примером этого он назвал Анну Щербакову, которая стала олимпийской чемпионкой практически в 18 лет.

«Женское одиночное катание — единственный вид, где, к сожалению, есть такая диспропорция… По идее, если спортсмен занимается большим спортом, он выступает хотя бы до 23-25 лет. Раньше фигуристки выступали и до 30. <…> Мария Бутырская стала разучивать первый четверной прыжок в 26. Представляете, как все поменялось в фигурном катании! Это удивительно!» — отметил эксперт.

Психологическое взросление спортсменов после 16 лет

Валиева — уникальная фигуристка, которая сочетает в своих выступлениях сложность программы, прекрасное исполнение, блестящую хореографию, потрясающее скольжение и умение передать образы. Об этом рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Безусловно, Камила будет востребована на соревнованиях по фигурному катанию в России, которые будут проводиться независимо от нашего международного бана и которые по своему уровню будут выше уровня чемпионата Европы и сопоставимы с уровнем чемпионата мира. А у девушек даже будет выше, чем на чемпионате мира», — отметил Ходоровский.

По его словам, сложности для Камилы будут состоять в другом. Она сейчас входит в очень сложный период взросления, будет меняться ее фигура и даже мировоззрение.

«Если помните, через это прошла Алина Загитова, которая стала олимпийской чемпионкой в 16. Я беседовал с Алиной осенью 2018 года на этапе Гран-при в Хельсинки. Она говорила, что у нее просто поменялся взгляд на жизнь, она стала замечать, что вокруг катка есть красивые деревья, цветет трава, ходят красивые люди. Этот период взросления дался Алине Загитовой очень сложно. И фактически она завершила свою карьеру сразу же после Олимпиады», — пояснил Ходоровский.

Он напомнил, что она еще успела стать чемпионкой мира в 2019 году — за счет своих потрясающих морально-волевых качеств. Но фактически она завершила карьеру, которая едва начиналась.

«Как сумеет пройти этот период Камила?.. Очень хотелось бы, чтобы с минимальными потерями, чтобы мы не потеряли такую уникальную фигуристку», — заключил журналист.