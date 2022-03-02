Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о планах на будущее

Олимпийская чемпионка Пекина по фигурному катанию Анна Щербакова намерена пойти учиться на тренера. Об этом она рассказала в интервью изданию «Московский Комсомолец».

«Планирую учиться на тренера и продолжать кататься, совмещать учебу и спортивную карьеру не так легко. Я еще не определилась с будущим, но, возможно, мне это пригодится. А дальше постараюсь найти себя», — сказала она.

По словам спортсменки, явных предпочтений у нее нет. Щербакова пояснила: фигурное катание занимает настолько важное место в ее жизни, что пока никакая другая сфера ее не интересует также сильно.

Щербакова завоевала золото по фигурному катанию на Олимпиаде. Серебро выиграла Александра Трусова. Камила Валиева, которая оказалась под сильнейшим давлением из-за допингового скандала, во время произвольной программы допустила ошибки. Ей присудили четвертое место в личном турнире.

Международный союз конькобежцев 1 марта отстранил Россию и Белоруссию от официальных соревнований. Это произошло после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине.