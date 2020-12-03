«Легализация стыда»: психолог объяснил, почему россияне так любят Лабковского

«Секрет успеха психолога Лабковского, на мой взгляд, состоит из нескольких пунктов. Первый — высокая узнаваемость. Я помню его еще по телевизионным передачам конца 90-х. Второй — мощные цепляющие ходовые темы. Третий — я бы назвал это легализацией стыда», — поделился Фомин.

Он объяснил, что когда человек приходит к Лабковскому, например, с проблемой, касающейся лени, то получает легализацию своих недостатков. Психолог на такое говорит, что с ними как раз все хорошо, это с другими что-то не так.

«Конечно, эта тема хорошо ложится на психику людей, позволяя им быть такими, какие они есть, не предполагая изменений», — пояснил эксперт.

Также собеседник «360» назвал еще один секрет успеха Лабковского — это провокативность.

«Безусловно, провокативность хорошо работает, потому что она цепляет самые глубинные переживания человека. Это мощная техника и отдельное направление в психологии, которое так и называется — „провокационная психотерапия“», — сообщил он.

Это направление разработал специалист Фрэнк Фарелли. По мнению Фомина, эту технику можно использовать, но не со всеми пациентами. Все дело в том, что этот вид терапии довольно тяжелый и не все готовы пережить такие эмоции и переживания. Кроме того, это может привести к психологическим травмам.